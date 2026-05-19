RS Condong Catur Ingatkan Pentingnya Medical Check-up untuk Deteksi Penyakit Tidak Menular

SLEMAN - RS Condong Catur Sleman menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan rutin atau medical check-up untuk mendeteksi dini penyakit tidak menular yang kini mulai banyak dialami kelompok usia muda.

Hal itu disampaikan Direktur RS Condong Catur Sleman, Erna Eviani, di sela kegiatan bakti sosial donor darah dan medical check-up gratis yang digelar Next Hotel Yogyakarta bersama MNC Peduli di Sleman, Yogyakarta, Selasa (19/5).

Menurut Erna, kegiatan pemeriksaan kesehatan kali ini difokuskan pada screening gula darah sewaktu bagi para karyawan dan peserta yang hadir.

“Kegiatan medical check-up ini penting untuk screening penyakit tidak menular seperti diabetes, hipertensi, jantung, hingga stroke yang sekarang mulai banyak ditemukan pada usia muda,” ujar Erna kepada iNews Media Group, Selasa (19/5).

Ia menjelaskan bahwa perubahan pola hidup, kebiasaan merokok, makanan tidak sehat, hingga pola tidur yang buruk menjadi faktor meningkatnya penyakit tidak menular di kalangan generasi muda dan pekerja usia produktif.