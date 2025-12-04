MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera

JAKARTA - MNC Group melalui MNC Peduli kembali menggelar kegiatan sosial MNC Love Donation. Kegiatan ini menghadirkan donor darah serta penggalangan dana bagi korban bencana di wilayah Sumatera. Acara berlangsung di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta, pada Kamis (4/12/2025).

1. Donor Darah

Bekerja sama dengan Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM), MNC Peduli menargetkan pengumpulan 350 kantong darah yang akan disalurkan kepada pasien yang membutuhkan di RSCM. Sejak dibuka pukul 09.00 WIB, karyawan dari berbagai unit bisnis MNC Group tampak antusias mendaftarkan diri untuk mengikuti donor darah.

Kegiatan donor darah yang digelar rutin setiap tiga bulan ini juga menjadi wadah bagi para karyawan untuk cek kesehatan gratis yang dilakukan saat proses screening.

Dokter Unit Pengelolaan Darah RSCM, dr Halizha Nadirha, menjelaskan peserta donor akan mendapatkan pemeriksaan kesehatan dasar sekaligus deteksi penyakit menular.

“Saat screening ada pengecekan HB, tensi, dan pemeriksaan darah untuk beberapa jenis penyakit menular. Jika terdeteksi positif, kami akan melakukan pemanggilan,” ujar dr. Halizha.

Antusiasme peserta terlihat tinggi. Salah satu karyawan MNC Energy, Shylvi, berharap kegiatan ini terus berlanjut.

“Acara ini sangat bermanfaat. Selain membantu orang lain, kita juga dapat manfaat kesehatan. Semoga kegiatan seperti ini terus berlangsung melihat antusiasmenya yang selalu ramai,” ujarnya.