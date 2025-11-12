Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah

Nur Khabibi , Jurnalis-Rabu, 12 November 2025 |21:37 WIB
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
Edukasi memasak MNC Peduli (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Chef Badru dari Lido Lake Resort memberikan edukasi memasak kepada ibu-ibu di Posyandu Gagak Rimang, Desa Benda, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Badru mengajak ibu-ibu memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar rumah untuk membuat makanan yang lezat sekaligus sehat.

“Kita ada (memasak) tumis kacang panjang, fuyung hai, dan lele bakar dengan beberapa saus tentunya. Semua kita modifikasi agar ibu lebih senang mempraktikkannya di rumah. Bahan-bahannya pun mudah didapat di warung-warung kecil sekitar rumah,” kata Badru dalam rangkaian HUT ke-36 MNC Group yang digelar MNC Peduli, dikutip Rabu (12/11/2025).

Badru menjelaskan, setiap jenis masakan memiliki cara tersendiri untuk memaksimalkan kandungan nutrisi. Hal itu menjadi fokus edukasi yang ia sampaikan kepada para ibu.

“Biasanya ibu-ibu masak itu tanpa ilmu khusus. Makanya kami hadir untuk memberikan panduan: begini lho cara memasak yang benar, begini cara memasak yang sehat, dan begini supaya tekstur dan rasanya enak,” ujarnya.

Dengan adanya pelatihan ini, Badru berharap para ibu bisa menyajikan masakan sehat dan lezat bagi keluarga. “Mudah-mudahan ibu-ibu memasak dengan baik, sehingga keluarga—suami dan anak-anak—betah makan di rumah dengan menu yang benar-benar bergizi,” ucapnya.

(Arief Setyadi )

      
