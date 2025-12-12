Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 12 Desember 2025 |20:15 WIB
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru
Aksi Sosial MVN-MNC Peduli Hibur Lansia di Rumah Jompo Wisma Harapan Baru (Okezone)
JAKARTA - PT MNC Vision Networks (MVN) bersama MNC Peduli menggelar kegiatan sosial dengan mengunjungi Rumah Jompo Wisma Harapan Baru, di Kedoya Selatan, Jakarta Barat, Jumat (12/12/2025). Kegiatan ini untuk berbagi kebahagiaan dan kasih kepada para lansia yang berada di tempat ini.

1. Aksi Sosial MVN dan MNC Peduli

Head Legal Business PT MNC Vision Network, Josua Fernando mengungkapkan, aksi sosial ini didasari keinginan tulus untuk memberikan perhatian lebih kepada para orang tua yang tinggal Wisma Harapan Baru ini.

"Kegiatan ini kami lakukan lahir dari kerinduan kami untuk memberikan, membawa kasih, dan pengharapan kepada oma dan opa yang ada di rumah jompo ini," kata Josua di sela-sela kegiatan.

Ia menjelaskan, inisiatif ini semakin kuat setelah pihaknya berkomunikasi dengan pengurus yayasan. Dari informasi yang diterima, oma dan opa sangat merindukan kehadiran dan hiburan dari pihak luar untuk mengobati rasa sepi mereka.

"Berangkat dari sana, kami bersama teman-teman MVN dan MNC Peduli membawa kasih tersebut dan memberikan pengharapan kepada para oma dan opa yang ada di sini semuanya," ujarnya.

Dalam kunjungan ini, MVN dan MNC Peduli tidak datang dengan tangan kosong. Josua menyampaikan, pihaknya menyerahkan sejumlah bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para penghuni.

 

