Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu

Nur Khabibi , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |21:45 WIB
MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu
MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu (Dok MNC Peduli)
A
A
A

JAKARTA - Asupan tambahan dari MNC Peduli dan MNC Tourism menjadikan minat masyarakat ke Posyandu di Gagak Rimang, Kampung Bodogol, Desa Benda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meningkat. 

1. Asupan Tambahan

Hal itu sebagaimana disampaikan Bidan Desa Benda, Anisa Nabila Putri. Diketahui, pada Posyandu tersebut, MNC Peduli dan MNC Tourism memberikan asupan tambahan yang penting bagi peserta Posyandu berupa telur dan biskuit bergizi. 

"Selain dari pemberian PMT (pemberian makanan tambahan) itu sendiri sangat bermanfaat karena berupa telur dan biskuit. Jadi, memang ada berupa proteinnya, kemudian lagi juga menarik minat masyarakat ke posyandu," kata Anisa, dikutip Senin (8/12/2025). 

Di Posyandu Gagak Rimang, para ibu dan anak mengikuti serangkaian pemeriksaan rutin, seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, serta pemeriksaan tensi dan detak jantung janin bagi ibu hamil.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan optimal balita serta menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan menyusui.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Posyandu MNC Tourism MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188216/mnc_peduli-Cztm_large.jpg
Didukung MNC Peduli, Ketua Wanita Katolik Harap Bursa Kerja Disabilitas Digelar Setiap Tahun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/06/338/3188187/rano_karno-ezUf_large.jpg
Bursa Kerja Inklusif untuk Penyandang Disabilitas Digelar, Wagub Rano Karno: Kita Dukung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/337/3187763/donoh_darah_mnc_peduli-LUHl_large.jpg
MNC Peduli Gelar Donor Darah dan Galang Dana untuk Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/340/3187647/mnc_peduli-aktn_large.jpg
MNC Peduli dan Bali Children’s Project Dorong Minat Baca dan Kreativitas Anak di Ubud
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/03/337/3187623/mnc_vision_dan_mnc_peduli-d4b8_large.jpg
Tebar Kebaikan, MNC Vision dan MNC Peduli Beri Santunan ke Ponpes Lansia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/340/3186460/mnc_peduli_didukung_dulux_wujudkan_sekolah_hijau_di_sukabumi-OhoE_large.jpeg
MNC Peduli Didukung Dulux Wujudkan Sekolah Hijau di Sukabumi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement