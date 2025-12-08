MNC Peduli dan MNC Tourism Berikan Asupan Tambahan, Tingkatkan Minat Masyarakat Sukabumi ke Posyandu

JAKARTA - Asupan tambahan dari MNC Peduli dan MNC Tourism menjadikan minat masyarakat ke Posyandu di Gagak Rimang, Kampung Bodogol, Desa Benda, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat meningkat.

1. Asupan Tambahan

Hal itu sebagaimana disampaikan Bidan Desa Benda, Anisa Nabila Putri. Diketahui, pada Posyandu tersebut, MNC Peduli dan MNC Tourism memberikan asupan tambahan yang penting bagi peserta Posyandu berupa telur dan biskuit bergizi.

"Selain dari pemberian PMT (pemberian makanan tambahan) itu sendiri sangat bermanfaat karena berupa telur dan biskuit. Jadi, memang ada berupa proteinnya, kemudian lagi juga menarik minat masyarakat ke posyandu," kata Anisa, dikutip Senin (8/12/2025).

Di Posyandu Gagak Rimang, para ibu dan anak mengikuti serangkaian pemeriksaan rutin, seperti penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan, lingkar kepala, lingkar lengan atas, serta pemeriksaan tensi dan detak jantung janin bagi ibu hamil.

Dengan bantuan tersebut, diharapkan dapat meningkatkan asupan nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan optimal balita serta menjaga kesehatan ibu selama masa kehamilan dan menyusui.