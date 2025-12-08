MNC Peduli Kunjungi Posko Pengungsian Longsor di Dolok Nauli dan Sibalanga Tapanuli Utara

JAKARTA - MNC Peduli meninjau kondisi warga yang mengungsi di sejumlah posko darurat pascabanjir bandang dan longsor yang melanda Kecamatan Adiankoting, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara (Sumatera Utara).

1. MNC Peduli Tinjau Posko Pengungsian

Tim mendatangi posko di Gereja HKBP, HKI, bangunan sekolah, serta lokasi pengungsian sementara di depan rumah warga di Desa Dolok Nauli, Sibalanga, Pagaran Lambung I, dan Parsingkaman.

Kunjungan dipimpin langsung Head of CSR MNC Group, Tengku Havid, yang berinteraksi dengan warga untuk mendengarkan kesaksian mereka mengenai peristiwa longsor yang memutus jalan dan merusak pemukiman warga. Banyak dari rumah warga dilaporkan tidak layak huni akibat material longsor yang menimbun sebagian besar bangunan.

Selain menyapa warga, tim MNC Peduli meninjau dapur umum yang disediakan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara. Tengku Havid berdialog dengan para petugas dapur umum serta melihat kebutuhan logistik yang sedang disiapkan, termasuk bahan makanan seperti ikan teri dan kebutuhan pokok lainnya.

“MNC Peduli turun langsung ke desa-desa terdampak banjir bandang dan longsor di Adiankoting untuk memastikan bantuan tersalurkan kepada warga yang membutuhkan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian masyarakat Indonesia melalui MNC Peduli,” ujar Tengku Havid dalam keterangannya.

Ia menegaskan, masih banyak kebutuhan warga yang harus diperhatikan mengingat sejumlah desa masih terisolasi dan akses menuju lokasi cukup sulit. Tengku Havid berharap warga di Desa Dolok Nauli, Sibalanga, dan Parsingkaman dapat segera pulih dan kembali beraktivitas seperti biasa.