INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NUSANTARA

MNC Peduli Salurkan Bahan Pokok hingga Pakaian untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Senin, 08 Desember 2025 |09:26 WIB
MNC Peduli Salurkan Bahan Pokok hingga Pakaian untuk Korban Bencana di Tapanuli Utara
Ketua Umum MNC Peduli Angela Tanoesoedibjo bersama korban bencana di Tapanuli Utara (Foto: IMG/Fadil)
A
A
A

JAKARTA – MNC Peduli berkomitmen untuk membantu memulihkan kondisi warga terdampak banjir di Desa Dolok Nauli, Kecamatan Adiankoting, Tapanuli Utara. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyaluran bantuan kebutuhan dasar pada Minggu 7 Desember 2025.

Bantuan diserahkan langsung oleh Ketua Umum MNC Peduli, Angela Tanoesoedibjo, yang didampingi Bupati Tapanuli Utara, Jonius Taripar Parsaoran (JTP) Hutabarat. Kehadiran keduanya menegaskan komitmen dalam memulihkan kondisi masyarakat pascabencana.

“Ya, jadi kami dari MNC Peduli dan iNews Media Group turun langsung ke Sumatera Utara," kata Angela saat ditemui di sela-sela penyaluran bantuan.

Angela menjelaskan bahwa tim MNC Peduli terlebih dahulu menelusuri kebutuhan warga sebelum menyalurkan bantuan, sehingga bantuan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh para penyintas banjir.

“Selain kebutuhan dasar seperti bahan pokok makanan, yang sangat diperlukan ternyata perlengkapan higienis, seperti baju, pakaian dalam, dan lain sebagainya. Jadi kami membawa itu semua,” tutur Angela.

 

