Perintahkan Mendagri Copot Bupati yang Lari saat Banjir, Prabowo: Kalau Tentara Itu Desersi!

Perintahkan Mendagri Copot Bupati yang Lari saat Banjir, Prabowo: Kalau Tentara Itu Desersi!

ACEH - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasihnya kepada seluruh Bupati dari daerah yang terdampak bencana. Diketahui, bencana Sumatera mengakibatkan 914 orang meninggal dan 389 warga hilang.

Demikian disampaikan Prabowo saat memimpin rapat terbatas (ratas) di posko terpadu penangan bencana alam Aceh di Pangkalan Udara Sultan Iskandar Muda, Aceh Besar, Minggu (7/12/2025).

"Terima kasih para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat, memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan," ucap Prabowo.

Prabowo kemudian mempersilakan bagi Bupati yang ingin lari dari masalah. Tetapi, ia meminta kepada Mendagri untuk segera mencopot bupati yang lari.

"Kalau yang mau lari, lari aja, copot itu, Mendagri bisa ya diproses hahah. Bisa? hahaha," ucapnya.

Prabowo kemudian menjelaskan, dalam tentara hal itu dinamakan desersi, yaitu tindakan seorang anggota militer atau kepolisian yang meninggalkan tugas, kesatuan, dan tanggung jawabnya tanpa izin resmi atau alasan sah.

“Itu kalau tentara namanya desersi itu, dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah, waduh enggak bisa itu," jelasnya.

Sebelumnya, Bupati Aceh Selatan Mirwan MS viral usai pergi umrah di tengah bencana yang melanda wilayah Aceh Selatan. Foto Mirwan saat beribadah di Tanah Suci itu tersebar di media sosial.