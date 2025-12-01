Momen Prabowo Disambut Peluk Haru saat Tinjau Korban Banjir Sumut

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi dapur umum dan warga terdampak bencana di Tapanuli, Sumatera Utara, yang mengungsi di pusat koordinasi penanganan bencana di GOR Pandan, Senin (1/12/2025).

Prabowo langsung mengecek kondisi dapur lapangan TNI-Polri yang sedang memasak berbagai menu makanan untuk para warga yang mengungsi setibanya di lokasi.

“Selamat datang Bapak!” seru para warga.

“Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak kami ucapkan,” seru antusias anak-anak di dalam GOR.

“Pak salim Pak,” ucap anak-anak di lokasi.

Adapun seorang ibu yang langsung memeluk Prabowo dan menangis.

“Ibu sehat ya,” ucap Prabowo kepada seorang ibu yang sedang mengecek kesehatannya di posko bencana GOR Pandan itu.

Peninjauan lokasi bencana tidak hanya ke Tapanuli melainkan juga ke Medan dan Aceh. Prabowo menegaskan telah memprioritaskan percepatan distribusi kebutuhan mendesak, terutama bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah-daerah yang terisolasi.

“Tadi saya baru dari Tapanuli Tengah. Prioritas kita bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insyaallah kita bisa tembus,” jelas Prabowo.