Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Momen Prabowo Disambut Peluk Haru saat Tinjau Korban Banjir Sumut

Binti Mufarida , Jurnalis-Senin, 01 Desember 2025 |12:46 WIB
Momen Prabowo Disambut Peluk Haru saat Tinjau Korban Banjir Sumut
Momen Prabowo Disambut Peluk Haru saat Tinjau Korban Banjir Sumut/Biro Setpres
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung kondisi dapur umum dan warga terdampak bencana di Tapanuli, Sumatera Utara, yang mengungsi di pusat koordinasi penanganan bencana di GOR Pandan, Senin (1/12/2025).

Prabowo langsung mengecek kondisi dapur lapangan TNI-Polri yang sedang memasak berbagai menu makanan untuk para warga yang mengungsi setibanya di lokasi.

“Selamat datang Bapak!” seru para warga.

“Selamat datang Bapak, selamat datang Bapak kami ucapkan,” seru antusias anak-anak di dalam GOR.

“Pak salim Pak,” ucap anak-anak di lokasi.

Adapun seorang ibu yang langsung memeluk Prabowo dan menangis.

“Ibu sehat ya,” ucap Prabowo kepada seorang ibu yang sedang mengecek kesehatannya di posko bencana GOR Pandan itu.

Peninjauan lokasi bencana tidak hanya ke Tapanuli melainkan juga ke Medan dan Aceh. Prabowo menegaskan telah memprioritaskan percepatan distribusi kebutuhan mendesak, terutama bahan bakar minyak (BBM) untuk daerah-daerah yang terisolasi.

“Tadi saya baru dari Tapanuli Tengah. Prioritas kita bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insyaallah kita bisa tembus,” jelas Prabowo.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3187009/prabowo-kH1I_large.jpg
Prabowo: Kita Hadapi Musibah dengan Solidaritas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/01/337/3186997/prabowo-UDgt_large.jpg
Kunjungi Korban Banjir Tapanuli Tengah, Prabowo: Mereka Masih Syok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/28/337/3186580/prabowo-yVvq_large.jpg
Prabowo Bentuk Satgas Khusus Darurat Jembatan, Apa Saja Tugasnya?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/337/3186279/pemerintah-oMAe_large.jpg
Dasco Fasilitasi Rehabilitasi Hukum Dua Guru Luwu Utara, GPA: Kita Apresiasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/337/3185263/prabowo-P7f2_large.jpg
Prabowo Telekonferensi dengan PM Inggris Keir Starmer, Apa Saja yang Dibahas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/337/3184646/prabowo-kznO_large.jpg
Momen Prabowo dan Sultan HB X Naik Mobil Maung di Bantul
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement