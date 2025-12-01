Prabowo: Kita Hadapi Musibah dengan Solidaritas

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran yang bergerak cepat menangani bencana banjir dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Diketahui, banjir di Sumatera Utara menyebabkan ratusan orang jadi korban.

Demikian disampaikan Presiden Prabowo usai meninjau langsung posko pengungsian dan berdialog dengan warga terdampak di GOR Pandan, Senin (1/12/2025).

“Saya terima kasih semua pihak, terutama semua instansi yang reaksinya sangat cepat untuk memberi bantuan, memang kondisi alam memang sangat menantang, sangat menimbul kesulitan. Banyak jalur masih terputus, tapi kita segera melakukan segala upaya untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dialami,” ucapnya.

Sementara terkait kendala suplai bahan bakar di beberapa titik, Prabowo menjelaskan, bahwa upaya percepatan distribusi telah dilakukan. Kapal berukuran besar kini sudah dapat merapat di Pelabuhan Sibolga untuk mengirimkan logistik tambahan.

“Sekarang masalah BBM, tapi kita kapal besar sudah bisa merapat di Sibolga, kemudian Hercules terus kita kerahkan,” katanya.

Prabowo menekankan pentingnya kerja sama lintas instansi dalam menghadapi situasi darurat ini. Kepala Negara pun kembali menyampaikan apresiasi atas sinergitas TNI, Polri, kementerian/lembaga terkait, serta pemerintah daerah yang terus bekerja untuk mempercepat pemulihan di lapangan.