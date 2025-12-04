Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Tarik Paksa Mobil di Johar Baru, Sejumlah Debt Collector Ditangkap

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 04 Desember 2025 |10:03 WIB
Tarik Paksa Mobil di Johar Baru, Sejumlah Debt Collector Ditangkap
Penangkapan debt collector (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap sejumlah debt collector yang diduga melakukan penarikan paksa kendaraan, di Jalan Kramat Jaya Baru I, Johar Baru, Jakarta Pusat.

"Setiap pengaduan masyarakat melalui 110 akan kami tindaklanjuti secara cepat. Tidak boleh ada penarikan kendaraan secara paksa atau dengan cara yang meresahkan. Masyarakat diimbau segera melapor jika menghadapi ancaman, agar petugas dapat hadir memberikan perlindungan," ujar Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, Kamis (4/12/2025).

Susatyo menjelaskan, laporan diterima pukul 17.13 WIB dari pelapor berinisial AP, yang menyebutkan beberapa debt collector mencoba mengambil mobil miliknya dan menahan kendaraan tersebut di lokasi.

Menindaklanjuti laporan, tim Polsek Johar Baru tiba di lokasi hanya dalam delapan menit dan menemukan enam debt collector, dipimpin RTM dari sebuah perusahaan pembiayaan, yang berniat menarik kendaraan Daihatsu Xenia B-1557-UIW milik J.W.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185422//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-peaq_large.jpg
Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/338/3185381//viral_pria_ngaku_anak_propam_pakai_mobil_barang_bukti-akbl_large.jpg
Viral Pria Bawa Mobil Barang Bukti Ngaku Anak Propam, Ini Penjelasan Polda Metro
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/338/3185168//pencurian-1rxm_large.jpg
10 Kali Beraksi, Komplotan Pencuri Modus Debt Collector Diciduk Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184608//sarwendah-XNtV_large.jpg
Sarwendah Bantah Sengaja Pojokkan Ruben Onsu dengan Membongkar Masalah Debt Collector
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/33/3184447//sarwendah-kzo6_large.jpg
Sarwendah Klaim Sempat Laporan ke Ruben Onsu soal Debt Collector tapi Direspons Tak Baik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/18/33/3184216//ruben_onsu-WgTZ_large.jpg
Konflik Memanas, Ruben Onsu Klaim Dipersulit Sarwendah Ketemu Anak meski Beri Nafkah Ratusan Juta per Bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement