Pria Ngaku Anak Propam Ternyata Bohong untuk Hindari Debt Collector

JAKARTA - Viral di media sosial (medsos) pria berinisial MAF mengaku anak anggota Propam Polda Metro Jaya dan meminjam mobil barang bukti. Ia mengaku berbohong demikian karena mendapatkan tekanan dari debt collector. Ia pun meninta maaf.

1. Minta Maaf ke Polisi

“Saya ingin meminta maaf kepada institusi Polri karena sudah mencemarkan nama baik Polri," kata pria MAF itu dalam keterangan video yang diterima Minggu (23/11/2025).

Ia mengaku sebenarnya dirinya bukan merupakan anak anggota Propam Polda Metro Jaya. Sementara itu, mobil yang dia bawa bukan merupakan mobil barang bukti kasus.

“Tidak benar orang tua saya berdinas di Propam Polda Metro. Kemudian, kedua terkait kendaraan tersebut tidak benar juga BB (barang bukti) milik Polri," ucapnya.

Ia mengaku terpaksa melakukan hal itu karena mendapatkan tekanan dan intimidasi dari debt collector. Mobil tersebut juga ternyata berstatus pindah kredit.

“Saya terpaksa melakukan hal tersebut karena saya mendapatkan tekanan dan intimidasi dari debt collector," ucapnya.