Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku

JAKARTA - Aksi percobaan pencopetan terjadi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan terekam oleh kamera korban sehingga viral di media sosial.

Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, Kompol Dimmas Adhit Putranto mengatakan, kepolisian langsung menindaklanjuti kejadian tersebut. Polisi telah diturunkan ke lokasi kejadian.

"Polsek Metro Gambir telah menindaklanjuti kejadian tersebut dengan langsung mendatangi TKP," ujar Dimmas saat dikonfirmasi, Minggu (4/1/2026).

Dimmas menerangkan, polisi kini masih menyelidiki pelaku. Polisi juga telah diturunkan untuk memantau kawasan Monas yang menjadi lokasi wisata di momen Nataru. "Saat ini masih kami lidik," tandas Dimmas.

Dalam rekaman yang beredar, seorang perempuan terlihat tengah membuat video blog (vlog) di kawasan itu sambil menaiki ojek online (ojol). Tiba-tiba, seorang pria yang diduga pelaku copet datang mendekatinya.