Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Minggu, 04 Januari 2026 |15:18 WIB
Viral! Hijabers Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas, Polisi Buru Pelaku
Viral! Hijaber Cantik Ini Nyaris Dicopet saat Ngevlog di Monas
A
A
A

JAKARTA - Aksi percobaan pencopetan terjadi di kawasan Monas, Jakarta Pusat. Pelaku bahkan terekam oleh kamera korban sehingga viral di media sosial.

Kanit Reskrim Polsek Metro Gambir, Kompol Dimmas Adhit Putranto mengatakan, kepolisian langsung menindaklanjuti kejadian tersebut. Polisi telah diturunkan ke lokasi kejadian.

"Polsek Metro Gambir telah menindaklanjuti kejadian tersebut dengan langsung mendatangi TKP," ujar Dimmas saat dikonfirmasi, Minggu (4/1/2026).

Dimmas menerangkan, polisi kini masih menyelidiki pelaku. Polisi juga telah diturunkan untuk memantau kawasan Monas yang menjadi lokasi wisata di momen Nataru. "Saat ini masih kami lidik," tandas Dimmas.

Dalam rekaman yang beredar, seorang perempuan terlihat tengah membuat video blog (vlog) di kawasan itu sambil menaiki ojek online (ojol). Tiba-tiba, seorang pria yang diduga pelaku copet datang mendekatinya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
hijabers Monas Copet viral
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/338/3193290/viral_mobil_pelat_ri_25_diduga_serobot_antrean_di_tol_cilandak-Gyrk_large.jpg
Viral Mobil Pelat RI 25 Diduga Serobot Antrean di Tol Cilandak, Ini Penjelasan Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193173/viral-kEhH_large.jpg
Viral! Wanita Ini Jadi Korban Pelecehan di Transjakarta, Pelaku Elus Paha Korban saat Tidur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/02/338/3193116/viral-p51U_large.jpg
Sopir Jaklingko Bentak dan Hina Penumpang ‘Monyet’ Dipecat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193030/viral-MrFK_large.jpg
Ambulans Terobos Lautan Manusia di Bundaran HI saat Malam Tahun Baru 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/338/3193020/viral-c2It_large.jpg
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/340/3192517/tersangka_pengusiran-Yhp5_large.jpg
Polisi Tetapkan 2 Tersangka Pengusiran Nenek Elina, Begini Tampang Pelaku saat Diborgol
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement