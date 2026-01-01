Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |13:24 WIB
2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang hingga Viral Meringis Ditangkap Polisi
Polisi Tangkap 2 Bang Jago BKT yang Palak dan Pukuli Pedagang Usai Viral
JAKARTA - Polisi menangkap SH (52) dan SA (36) pelaku premanisme yang melakukan pemerasan terhadap pedagang di kawasan Banjir Kanal Timur (BKT), Jakarta Timur. Peristiwa pemalakan ini viral setelah korban merekam langsung upaya pemalakan.

Dalam rekaman yang beredar, korban harus mengeluarkan darah yang diduga disebabkan penganiayaan oleh kedua pelaku.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal mengatakan, bahwa tindakan kedua pelaku dapat dikategorikan sebagai perbuatan premanisme.

"Polres Metro Jakarta Timur mengamankan dua pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan di BKT" ujar Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, Kamis (1/1/2026).

Alfian juga mengungkap masing-masing peran pelaku. Pelaku SH, warga asal Duren Sawit merupakan orang yang berperan memalak dengan modus meminta uang kebersihan.

"SH berperan meminta uang kebersihan kepada korban disertai ancaman senjata tajam jenis pisau," ungkap Alfian.

Selanjutnya, SA merupakan tukang parkir di lokasi. Saat peristiwa terjadi, SA ternyata merupakan sosok yang penganiaya yang menyebabkan korban harus berdarah di bagian hidung.

 

