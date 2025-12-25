Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Ungkap Ada Upaya Hambat Penertiban Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 25 Desember 2025 |01:10 WIB
Prabowo Ungkap Ada Upaya Hambat Penertiban Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar
Prabowo Ungkap Ada Upaya Hambat Penertiban Kawasan Hutan: Rakyat Dihasut, Preman Dibayar (Biro Pers Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan, dirinya mengetahui adanya berbagai pihak yang berupaya menghambat proses verifikasi dan penyelidikan penerbitan kawasan hutan yang dilakukan Satuan Tugas (Satgas) Penertiban Kawasan Hutan (PKH).

Prabowo menyampaikan hal itu saat menyaksikan penyerahan uang hasil denda atas pelanggaran administratif kawasan hutan di Gedung Bundar Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Tidak sedikit luas lahan, jumlah korporasi-korporasi yang melanggar, upaya-upaya korporasi-korporasi itu untuk menghambat verifikasi, menghambat menyelidikan, menghambat investigasi, upaya-upaya perlawanan, yang kita mengerti dan kita paham," kata Prabowo.

Ia menjelaskan, berbagai upaya perlawanan tersebut dilakukan dengan beragam cara, mulai dari menghasut masyarakat hingga membayar preman untuk melawan petugas di lapangan yang berada jauh dari sorotan publik.

"Rakyat yang dihasut, preman-preman yang dibayar untuk menantang dan melawan petugas ini, di tempat yang jauh tidak terlihat oleh media, tidak terlihat oleh kamera, tidak terlihat oleh influencer-influencer, vlogger-vlogger dan sebagainya," ucap Prabowo.

Meski menghadapi berbagai tantangan, Prabowo menilai para penegak hukum tetap bekerja dengan penuh dedikasi dan tidak gentar menghadapi tekanan. Ia pun mengapresiasi kinerja Satgas PKH dan aparat penegak hukum yang berhasil mengambil alih kembali kawasan hutan dari perusahaan-perusahaan yang melanggar hukum.

"Saudara bekerja terus tanpa ragu-ragu. Karena kesetiaan saudara-saudara kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena cinta saudara kepada bangsa dan rakyat Indonesia," tutur Prabowo.

(Erha Aprili Ramadhoni)

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191699/prabowo-JSBz_large.jpg
Prabowo : Rp6,6 Triliun Hasil Penertiban Hutan Bisa Bikin 100 Ribu Rumah Korban Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191681/prabowo-ML9k_large.jpg
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/337/3191554/prabowo-Pouz_large.jpg
Prabowo Gelar Rapat di Hambalang, Bahas Kampung Haji Hingga Bencana Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190641/prabowo_subianto-DZN1_large.jpg
Prabowo Kunjungi Agam-Lembah Anai, Mensesneg: Cek Percepatan Pemulihan Bencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190638/prabowo_subianto-o9Qn_large.jpg
Prabowo Temui Anak Pengungsi Agam yang Bercita-cita Jadi Tentara, Menhan Sjafrie 'Dicolek'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/18/337/3190591/prabowo-1EaN_large.jpg
Momen Prabowo Makan Nasi Goreng dan Telur Ceplok di Dapur Pengungsi Agam, Begini Reaksinya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement