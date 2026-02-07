Pesan Prabowo Jelang Ramadan: Perkuat Persatuan, Dijauhkan dari Bencana

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto mengajak bangsa untuk memperkuat persatuan jelang Ramadan 1447 Hijriah. Ia juga berdoa agar Indonesia dijauhkan dari bencana.

Pesan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri agenda “Bersatu dalam Munajat untuk Keselamatan Bangsa” sekaligus Pengukuhan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) masa bakti 2025–2030 di Masjid Istiqlal, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Prabowo mengingatkan seluruh masyarakat bangsa Indonesia akan segera menyambut bulan suci Ramadan. Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa untuk mempererat tali persaudaraan dan menjaga kerukunan.

"Bagi kita sekalian, kita juga ingat bahwa sebentar lagi kita akan masuk bulan suci Ramadan. Mari kita terus bersatu, mari kita bertekad, kita berdoa selalu bangsa kita berada dalam perlindungan Allah SWT, bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan dan bencana," ujar Prabowo di hadapan para ulama dan masyarakat.

Prabowo juga menekankan pentingnya menjaga kondusivitas nasional agar Indonesia dijauhkan dari segala bentuk perpecahan maupun bencana. Ia berpesan agar setiap persoalan atau perbedaan pendapat yang muncul di tengah masyarakat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.