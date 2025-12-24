Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 24 Desember 2025 |17:26 WIB
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara
Prabowo Siap Mati untuk Rakyat demi Lindungi Kekayaan Negara (Binti Mufarida)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya dalam melawan pihak-pihak yang mencuri kekayaan negara Indonesia. Prabowo menyatakan siap menghadapi siapa pun demi menyelamatkan dan melindungi kekayaan negara.

1. Prabowo Siap Berkorban

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo di sela acara Penyerahan Hasil Penyelamatan Keuangan Negara yang berlangsung di Kantor Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Rabu (24/12/2025).

"Negara itu ibarat badan manusia, kekayaan uang itu ibarat darah. Kalau badan manusia tiap hari bocor sekian cc, badan itu kolaps. Negara sama. Di ujungnya kekayaan kita bocor, dirampok, dicuri, laporan palsu, under invoicing, pejabat disogok, nyelundup ke luar dan ke dalam, bagaimana negara bisa bertahan. Ini yang dikehendaki oleh beberapa kekuatan," ujar Prabowo.

Dalam acara tersebut, Prabowo menyaksikan Kejagung menyerahkan uang sebesar Rp6,6 triliun yang merupakan hasil penyelamatan keuangan negara dan penagihan denda administratif kepada negara. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Jaksa Agung ST Burhanuddin kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Halaman:
1 2
      
