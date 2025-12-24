2 Ajudan Prabowo Pecah Bintang, Dipromosikan Duduki Jabatan Strategis TNI

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 187 personel dari tiga matra. Dalam keputusan tersebut, ajudan Presiden Prabowo Subianto yakni Kolonel (Inf) Wahyo Yuniartoto dipromosikan menjadi Kapoksahli IX/Udayana.

Wahyu belum lama ini lulus dari Sespimti Polri Dikreg 34. Bahkan, dia meraih salah satu siswa terbaik dengan meraih penghargaan Sanyata Sumanasa Wira Kartika Eka Paksi Utama.

Sementara, ajudan Presiden Prabowo, Kolonel (Pnb) Anton Pallaguna diangkat menjadi Pa Sahli Tk. II Poldagri Bid Polkamnas Panglima TNI.

Dua posisi yang akan ditempati dua ajudan Presiden tersebut merupakan jabatan dengan pangkat Jenderal bintang satu.

"Betul (2 ajudan Presiden dirotasi jabatan Jenderal bintang satu)," kata Kapuspen TNI (Mar) Freddy Ardianzah saat dikonfirmasi Okezone, Rabu (24/12/2025).