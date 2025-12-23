Breaking News! Panglima TNI Rotasi 187 Perwira Tinggi dari 3 Matra

JAKARTA - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto melakukan rotasi dan mutasi terhadap 187 perwira tinggi (pati). Rotasi dan mutasi ini tertuang dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/1664/XII/2025 yang ditandatangani sejak 15 Desember 2025.

1. 187 Perwira Tinggi Dirotasi dan Dimutasi

Sebanyak 187 pati yang dimutasi itu terdiri atas 109 pati TNI Angkatan Darat, 36 Pati TNI Angkatan Laut, dan 42 Pati TNI Angkatan Udara. Rotasi dan mutasi ini mencakup sejumlah jabatan strategis di masing-masing matra sebagai bagian dari upaya penguatan struktur organisasi, peningkatan efektivitas kepemimpinan, serta pemeliharaan kesiapan operasional TNI secara berkelanjutan.

Dalam surat keputusan itu, Panglima TNI menunjuk Brigjen Aulia Dwi Nasrullah untuk menjadi Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI. Brigjen Aulia Dwi Nasrullah akan menggantikan Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah.

Dengan demikian, Aulia Dwi Nasrullah akan menyandang bintang dua. Hal ini sebab Kapuspen TNI merupakan jabatan yang disandang seorang Mayjen.

Selain itu, Brigjen Mochamad Masrukin yang sebelumnya menjabat sebagai Wadanpuspenerbad, kini dipercaya mengemban tugas sebagai Danpuspenerbad. Masrukin akan menggantikan Mayjen Zainuddin yang akan menjabat sebagai Tenaga Ahli Pengkaji Bidang Hukum dan HAM Lemhannas.

Jabatan Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad kini diemban Mayjen TNI Primadi Saiful Sulun. Primadi akan menggantikan Mayjen TNI Susilo yang digeser sebagai Pa Sahli Tk. III Kasad Bidang Jemen Sishanneg.

Selanjutnya di lingkungan TNI AL, Laksma TNI Sumarji Bimoaji ditunjuk sebagai Komandan Komando Daerah Angkatan Laut (Dankodaeral) XIII, menggantikan Laksda TNI Phundi Rusbandi. Phundi nantinya menjabat sebagai Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat III Bidang Pembangunan Kekuatan Matra Laut.