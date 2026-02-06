Siap Diperiksa Polisi, Pandji Pragiwaksono: Mandi Gua, Kopi Aman

JAKARTA – Komika Pandji Pragiwaksono mendatangi Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan polisi guna diperiksa dalam kasus dugaan penistaan agama dalam program Mens Rea, Jumat 6 Februari 2026. Pandji ditemani kuasa hukumnya, Haris Azhar.

Menurutnya, tak ada persiapan khusus untuk memenuhi panggilan klarifikasi dari polisi. Namun, sebelum berangkat, dia mengaku sudah mandi dan minum kopi.

“Mandi gua, kopi juga udah aman gua,” ujar Pandji di Polda Metro Jaya, Jumat (6/2/2026).

Adapun soal apa saja yang akan disampaikannya kepada polisi, Pandji menyebutkan agar menantikannya saja hasil pemeriksaan tersebut.

“Yang disampaikan akan lebih seru dan menyenangkan setelah lewatin prosesnya, nanti ketemu lagi,” katanya.

Pandji tampak mengenakan topi hitam, sweater abu-abu, dan kaos hitam. Ia ditemani Haris Azhar dan sempat memberikan keterangannya kepada awak media yang sejak pagi menunggu kehadirannya di depan Gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Jumat sekira pukul 10.00 WIB. Setelah itu, ia masuk ke dalam gedung untuk menjalani pemeriksaan.

(Arief Setyadi )