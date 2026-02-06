Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Satu Tersangka Suap Importasi Bea Cukai Kabur dari OTT KPK

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 06 Februari 2026 |01:30 WIB
Satu Tersangka Suap Importasi Bea Cukai Kabur dari OTT KPK
KPK (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) berhasil kabur atau melarikan diri saat operasi tangkap tangan (OTT).

Plt. Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan, tersangka yang kabur saat OTT itu adalah John Field (JF) selaku pemilik PT Blueray.

“Satu lagi saat di lapangan itu saudara JF melarikan diri,” kata Asep dalam jumpa pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/2/2026).

Asep mengultimatum John untuk segera menyerahkan diri. “Sekaligus saya imbau kepada JF segera menyerahkan diri,” ujar Asep.

KPK juga bakal menerbitkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri (cekal) dan meminta agar yang bersangkutan kooperatif mengikuti proses hukum ini.

KPK menetapkan enam orang tersangka dalam kasus suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai. Mereka adalah Rizal selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (P2 DJBC) periode 2024 hingga Januari 2026.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200051/korupsi-yO7X_large.jpg
Jadi Tersangka, Eks Direktur Bea Cukai Rizal Miliki Kekayaan Rp19,7 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3200049/kpk-S9to_large.jpg
Kasus Importasi, KPK Bongkar Oknum Bea Cukai Siapkan Safe House Simpan Uang Logam Mulia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199936/kpk-dH6o_large.jpg
KPK Bidik Praktik Korupsi di Sektor Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199939/korupsi-qlvU_large.jpg
KPK Sita Rp40,5 Miliar Terkait Suap Importasi Bea Cukai, Ada Emas 5,3 Kg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/06/337/3199932/kpk-BgKC_large.jpg
Diciduk KPK, Kepala KPP Banjarmasin Mulyono: Saya Terima Uang, Itu Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/337/3199931/kpk-Z4ax_large.jpg
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Suap Importasi Barang di Bea Cukai
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement