NASIONAL

KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT Bea Cukai

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 05 Februari 2026 |16:45 WIB
KPK Tangkap 17 Orang dalam OTT Bea Cukai
Ilustrasi korupsi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap 17 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) di Jakarta pada Rabu 4 Februari 2026. Operasi senyap tersebut terkait pengurusan importasi barang di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Tim telah mengamankan 17 orang,” kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, Kamis (5/2/2026).

Budi merincikan, dari 17 orang yang ditangkap itu, 12 orang di antaranya merupakan pegawai pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sementara lima lainnya berasal dari pihak PT BR.

“Saat ini, terhadap 17 orang yang diamankan tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif,” ujarnya.

Diketahui, salah satu pihak yang tertangkap adalah mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan Bea dan Cukai, Rizal. KPK turut menyita sejumlah barang bukti dalam OTT tersebut, salah satunya logam mulia seberat 3 kilogram (Kg).

