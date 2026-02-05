Militer Thailand Bongkar "Kantor Polisi Palsu" di Sarang Penipuan Kamboja

BANGKOK – Militer Thailand mengungkap temuan mengejutkan dari sebuah kompleks penipuan transnasional di Kamboja. Di lokasi tersebut, aparat menemukan sejumlah ruangan yang dirancang menyerupai kantor polisi dari berbagai negara.

Kompleks penipuan bernama O’Smach itu terletak di wilayah perbatasan Kamboja–Thailand yang selama ini disengketakan. Area tersebut kini dikuasai pasukan Thailand setelah bentrokan militer antara kedua negara pada akhir tahun lalu.

Militer Thailand menyatakan, kompleks tersebut menjadi pusat operasi penipuan berskala besar dan menampung ribuan orang. Banyak di antaranya diduga merupakan korban perdagangan manusia yang dipaksa menjalankan aksi penipuan terhadap warga asing.

Pejabat militer menyebut para korban dipaksa menipu atau menghadapi hukuman berat jika menolak.