INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS INTERNATIONAL

Crane Jatuh Timpa Kereta di Thailand Tewaskan 32 Orang, Begini Kronologinya!

Arief Setyadi , Jurnalis-Kamis, 15 Januari 2026 |03:01 WIB
Crane Jatuh Timpa Kereta di Thailand Tewaskan 32 Orang, Begini Kronologinya!
Crane jatuh timpa kereta di Thailand (Foto: Reuters)
A
A
A

BANGKOK – Crane konstruksi jatuh menimpa kereta api yang sedang melaju pada Rabu (14/1/2026) pagi di timur laut Thailand. Korban tewas dalam insiden ini bertambah menjadi 32 orang dan 66 lainnya terluka.

Kecelakaan tersebut menyebabkan kereta tergelincir dan menghancurkan beberapa gerbong, bahkan satu gerbong dilaporkan sempat terbakar. Di antara para korban luka, terdapat seorang bayi berusia satu tahun dan lansia berusia 85 tahun. 

Otoritas setempat menyatakan tujuh orang saat ini berada dalam kondisi kritis.

Kronologi Kejadian

Menurut keterangan pejabat berwenang, kereta yang membawa sekitar 171 penumpang tersebut sedang menempuh perjalanan dari Bangkok menuju provinsi Ubon Ratchathani. Sebagian besar penumpang terdiri dari pelajar dan pekerja.

Topik Artikel :
Thailand Crane Jatuh kecelakaan
Telusuri berita news lainnya
