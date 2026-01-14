Crane Jatuh Timpa Kereta Penumpang di Thailand, Tewaskan 29 Orang

BANGKOK — Sebuah derek konstruksi atau crane jatuh menimpa kereta penumpang yang sedang bergerak, menyebabkan kecelakaan yang disertai kebakaran. Setidaknya 29 orang tewas dan 64 lainnya terluka dalam kecelakaan di Thailand pada Rabu (14/1/2026), sementara tim penyelamat masih mencari korban di reruntuhan dan memberikan pertolongan pertama.

Kecelakaan kereta api tersebut terjadi di bagian proyek kereta api cepat ambisius yang direncanakan akan menghubungkan China dengan sebagian besar Asia Tenggara.

Derek tersebut, yang digunakan untuk membangun jalur kereta api layang, jatuh saat kereta sedang melaju dari Bangkok ke Provinsi Ubon Ratchathani, menurut kantor humas Provinsi Nakhon Ratchasima, lokasi terjadinya kecelakaan.

Foto-foto yang dipublikasikan media Thailand menunjukkan kepulan asap putih, kemudian asap gelap, di atas lokasi kejadian, dengan peralatan konstruksi tergantung di antara dua pilar penyangga beton.