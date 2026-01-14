Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS INTERNATIONAL

Crane Jatuh Timpa Kereta Penumpang di Thailand, Tewaskan 29 Orang

Rahman Asmardika , Jurnalis-Rabu, 14 Januari 2026 |17:06 WIB
Crane Jatuh Timpa Kereta Penumpang di Thailand, Tewaskan 29 Orang
Crane jatuh menimpa kereta penumpang di Thailand. (Foto: X)
A
A
A

BANGKOK Sebuah derek konstruksi atau crane jatuh menimpa kereta penumpang yang sedang bergerak, menyebabkan kecelakaan yang disertai kebakaran. Setidaknya 29 orang tewas dan 64 lainnya terluka dalam kecelakaan di Thailand pada Rabu (14/1/2026), sementara tim penyelamat masih mencari korban di reruntuhan dan memberikan pertolongan pertama.

Kecelakaan kereta api tersebut terjadi di bagian proyek kereta api cepat ambisius yang direncanakan akan menghubungkan China dengan sebagian besar Asia Tenggara.

Derek tersebut, yang digunakan untuk membangun jalur kereta api layang, jatuh saat kereta sedang melaju dari Bangkok ke Provinsi Ubon Ratchathani, menurut kantor humas Provinsi Nakhon Ratchasima, lokasi terjadinya kecelakaan.

Foto-foto yang dipublikasikan media Thailand menunjukkan kepulan asap putih, kemudian asap gelap, di atas lokasi kejadian, dengan peralatan konstruksi tergantung di antara dua pilar penyangga beton.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/12/25/3194888//turis_asing-JQTy_large.jpg
Viral Turis Asing Pakai Bikini Dekat Kuil di Thailand, Tuai Pro dan Kontra Warganet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/03/612/3193347//lgbt-cP9x_large.jpg
Lagi Ramai Fenomena 'Rainbow Economy' di Thailand karena Ramah LGBTQ+
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/18/3192860//thailand_membebaskan_18_tentara_kamboja_yang_dibebaskan_sejak_juli-NqVz_large.jpg
Pertahankan Gencatan Senjata, Thailand Bebaskan 18 Tentara Kamboja yang Ditahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192497//thailand_dan_kamboja_menandatangani_gencatan_senjata-WwHY_large.jpg
Thailand Deteksi Ratusan Drone di Perbatasan, Tuduh Kamboja Langgar Gencatan Senjata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/18/3192373//ilustrasi-UfHi_large.jpg
Kecelakaan Kereta di Meksiko Tewaskan 13 Orang, Puluhan Luka-Luka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/27/18/3192133//thailand_dan_kamboja_menandatangani_gencatan_senjata-wHY0_large.jpg
Thailand dan Kamboja Tandatangani Gencatan Senjata untuk Hentikan Konflik Perbatasan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement