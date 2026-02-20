Detik-Detik KA Bandara Tabrak Truk di Tangerang

TANGERANG - Detik-detik kecelakaan antara Kereta Api (KA) Bandara Soekarno-Hatta dan truk trailer di perlintasan antara Stasiun Poris dan Stasiun Batu Ceper, Tangerang terekam kamera CCTV.

Berdasarkan rekaman yang diterima pada Jumat (20/2/2026), tampak truk kontainer berwarna putih hendak melintasi rel menuju arah Daan Mogot.

Pada pukul 06.02 WIB, truk kontainer tersebut terlihat tersangkut di pelintasan. Posisi kendaraan melintang dan menutup hampir seluruh badan jalan, terutama jalur menuju Daan Mogot.

Hanya sepeda motor yang masih dapat melintas di sisi kanan dan kiri truk. Saat truk tersangkut, tampak dua pria berada di sekitar kendaraan. Seorang pria berupaya memperbaiki atau mengatasi posisi truk yang terjebak. Sementara pria lainnya membantu mengatur arus lalu lintas di lokasi.

Pukul 06.03 WIB, dalam rekaman itu sirine peringatan mulai berbunyi. Namun, dalam video itu tak terlihat palang pintu perlintasan turun. Selanjutnya, seorang pria yang mengenakan jas hujan plastik berwarna biru terlihat panik sambil melambaikan tangan, diduga memberi isyarat peringatan.