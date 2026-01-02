Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 02 Januari 2026 |10:27 WIB
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
Mobil Mazda Tertemper Kereta Usai Tabrak Pejalan Kaki dan Pemotor hingga Tewas
A
A
A

JAKARTA - Satu unit mobil Mazda terlibat kecelakaan dengan kereta api di perlintasan rel kereta Mangga dua Square, Pademangan, Jakarta Utara, Jumat (2/1/2026). Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa itu.

Mobil tersebut tertabrak kereta usai melarikan diri dari kejaran warga setelah terlibat kecelakaan dengan motor dan pejalan kaki di Tambora, Jakarta Barat.

Kasubdit Gakkum Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Ojo Ruslani menjelaskan, kejadian berawal dari mobil Mazda yang dikendarai Jerry Christian mengalami kecelakaan dengan tiga unit sepeda motor dan pejalan kaki di wilayah Tanah Sereal, Tambora Jakarta Barat.

“Yang bersangkutan melarikan diri lalu dikejar oleh pengguna jalan yang lain sampai pada akhirnya pengemudi kendaraan tersebut melawan arus dan terserempet kereta api di wilayah Mangga Dua - Jakarta Utara,” kata Ojo.

Ojo menambahkan, untuk kejadian di Tanah Sereal, Tambora, Jakarta Barat terdapat korban meninggal dunia dan luka-luka. Namun, Ojo belum merinci jumlah korban.

 

