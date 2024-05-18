Advertisement
HOME NEWS SUMUT

Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut

Wahyu Rustandi , Jurnalis-Sabtu, 18 Mei 2024 |02:35 WIB
Pulang Beli Mi, Bocah 10 Tahun Tewas Tertabrak Kereta di Serdang Bedagai Sumut
Lokasi bocah tertabrak kereta di Empat Gardu, Sei Rempah, Serdang Bedagai (Foto: MPI)
SERDANG BEDAGAI - Seorang bocah bernama Raja Ramadhan Putra Hadi (10) meninggal dunia usai tertabrak kereta api penumpang di Dusun Empat Gardu, Desa Firdaus, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Jumat (17/5/2024) sekitar pukul 15.30 WIB.

Raja Ramadhan yang juga siswa kelas IV Sekolah Dasar itu tersambar kereta yang melaju dari arah Medan menuju Tebing Tinggi. Lokasi kejadian tak jauh dari rumahnya.

Menurut informasi dari warga setempat, sebelum kejadian, korban diketahui baru selesai membeli mi sop dengan sepeda di warung yang tak jauh dari tempat kejadian. Ia diduga tertabrak kereta saat pulang menuju ke rumahnya.

 BACA JUGA:

