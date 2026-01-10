Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Mobil Jorge Mendonca Bek Madura United Kecelakaan, Gagal Nyalip Nyungsep ke Parit

Taufik Syahrawi , Jurnalis-Sabtu, 10 Januari 2026 |18:14 WIB
Mobil Jorge Mendonca Bek Madura United Kecelakaan, Gagal Nyalip Nyungsep ke Parit
Mobil pemain Madura United kecelakaan di Bangkalan, Madura (Foto: Taufik Syahwari/Okezone)
BANGKALAN – Kecelakaan lalu lintas melibatkan dua kendaraan, salah satunya dikemudikan pemain asing Madura United, Jorge Mendonca, di jalan akses Suramadu, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Mobil yang dikemudikan pemain sepak bola asal Brasil itu ringsek setelah masuk ke parit.

Kecelakaan berawal saat mobil Jorge Mendonca melaju kencang dari arah selatan. Pemain bek tengah tersebut diduga sedang terburu-buru menuju Pamekasan karena timnya akan bertanding Sabtu (10/1/2026) malam.

Saat melewati tempat kejadian perkara (TKP), Jorge Mendonca hendak menyalip dua kendaraan lain di depannya. Namun, laju mobil tiba-tiba kehilangan kendali dan oleng ke sisi kiri. Mobil sempat menyerempet satu minibus lainnya sebelum akhirnya meluncur masuk ke parit.

Beruntung tidak ada korban jiwa. Namun, akibat insiden tersebut, Jorge Mendonca sempat menjalani pemeriksaan di kantor polisi.

"Mobil yang nabrak itu kencang sekali. Mau nyalip ke kiri ada mobil boks di depannya. Lantas ia oleng ke kiri dan saya kena senggol, serempet. Alhamdulillah enggak ada korban,” ujar salah seorang saksi mata, Marhabay.

Sementara itu, di depan petugas, Jorge Mendonca mengakui kecelakaan ini murni karena kelalaian dirinya saat mengemudikan mobil sehingga gagal mengendalikan laju kendaraan. Upaya evakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan sempat berjalan lamban karena mobil milik Jorge Mendonca tersangkut beton parit.

Meski sempat tersendat akibat insiden ini, arus lalu lintas kembali normal setelah proses evakuasi selesai dilakukan.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
