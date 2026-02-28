Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Taksi Listrik Tabrak 3 Kendaraan di Jakpus, Begini Ending-nya

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Sabtu, 28 Februari 2026 |20:28 WIB
Taksi Listrik Tabrak 3 Kendaraan di Jakpus, Begini <i>Ending</i>-nya
Taksi listrik tabrak sejumlah kendaraan (Foto: Tangkapan layar media sosial)
JAKARTA - Taksi listrik menabrak tiga kendaraan di kawasan Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Polisi menyebut kasus kecelakaan tersebut berakhir damai.

"Diselesaikan musyawarah," kata Kanit Laka Satlantas Polres Metro Jakarta Pusat, Iptu Sumarno, Sabtu (28/2/2026).

Ia menjelaskan, kecelakaan terjadi pukul 17.30 WIB pada Jumat 27 Februari 2026. Kendaraan yang terlibat dalam insiden tersebut yakni sepeda motor, angkot, dan minibus.

"Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas, kendaraan taksi listrik Green nopol B-2932-SCX melaju dari arah utara ke arah selatan di Jalan Gunung Sahari wilayah Kemayoran, Jakarta Pusat," ujar Sumarno.

"Sesampainya di Halte Transjakarta Pasar Baru Timur, terlibat kecelakaan dengan kendaraan sepeda motor nopol B-4763-KAX, kendaraan angkot M-12 nopol B-1152-WT, dan kendaraan minibus T. Zenix nopol B-1553-HKS yang berjalan searah di jalan tersebut," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
