Kecelakaan Helikopter di Peru Tewaskan 7 Anak-Anak

JAKARTA — Lima belas orang, termasuk tujuh anak-anak, tewas dalam kecelakaan helikopter tragis di Peru. Insiden mengerikan itu terjadi setelah helikopter Angkatan Udara Peru menghilang dari radar di Chala Viejo, Peru selatan, menewaskan semua orang di dalamnya.

Dari lima belas nyawa yang hilang, tujuh di antaranya adalah anak-anak, dan empat adalah awak helikopter, lapor The Sun.

Kontak radio terputus dengan helikopter Mi-17 pada Minggu (22/2/2026) sore, yang memicu pencarian di area tersebut.

Helikopter tersebut membantu misi pencarian dan penyelamatan setelah banjir di Arequipa. Helikopter itu berangkat dari Pisco dan dijadwalkan untuk membantu pelatihan pasukan terjun payung, tetapi tidak pernah mencapai tujuannya di Chala.

Laporan lokal menyebutkan bahwa hujan lebat mempersulit upaya pencarian.