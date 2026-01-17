Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Cari Pesawat Hilang di Maros, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal hingga Pasukan Khusus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |19:43 WIB
Cari Pesawat Hilang di Maros, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal hingga Pasukan Khusus
Cari Pesawat Hilang di Maros, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal hingga Pasukan Khusus (Ist)
JAKARTA - TNI Angkatan Udara (AU) mengerahkan helikopter H225M Caracal untuk membantu pencarian pesawat ATR 42-500 yang dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Sabtu (17/1/2026). Pencarian pesawat difokuskan di Kabupaten Maros.

1. Kerahkan Helikopter Caracal

Dari rilis yang dikeluarkan TNI AU, helikopter H225M lepas landas dari Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, menuju sektor pencarian di wilayah Maros. Helikopter H225M ini diterbangkan Pilot in Command (PIC) Kapten Pnb Rahman.

Selain unsur udara, TNI AU mengerahkan 82 personel dari Yon Parako 473 Korpasgat, Divisi Arhanud Korpasgat, Lanud Sultan Hasanuddin serta satu kendaraan VCP untuk memperkuat tim gabungan yang terdiri atas Polres Maros, Kodim 1422/Maros, serta Basarnas. 

Seluruh unsur saat ini telah merapat ke Posko Lapangan di daerah Bantimurung untuk berkoordinasi intensif dan mempercepat proses pencarian.

Terpisah, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa menuturkan, kronologi awal ketika pesawat diarahkan Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 

Namun, ketika hendak mendarat, pihak bandara tidak menerima sinyal dari pesawat.

 

