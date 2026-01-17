Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kemenhub Ungkap Kondisi Cuaca saat Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Sabtu, 17 Januari 2026 |17:44 WIB
Kemenhub Ungkap Kondisi Cuaca saat Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros
Kemenhub Ungkap Kondisi Cuaca saat Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros (Ilustrasi/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Lukman F Laisa menuturkan, cuaca sedikit berawan ketika pesawat jenis ATR 42-500 dilaporkan hilang kontak di Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (17/1/2026). Akan tetapi prakiraan cuaca ini masih menunggu konfirmasi kepastian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

1. Kondisi Cuaca

"Informasi awal terkait kondisi cuaca pada saat kejadian menunjukkan jarak pandang (visibility) sekitar 8 kilometer dengan kondisi cuaca di sekitar area dilaporkan sedikit berawan. Detail dan konfirmasi lebih lanjut masih dalam proses koordinasi dengan BMKG," kata Lukman dalam keterangan persnya, Sabtu (17/1/2026).

Pesawat udara jenis ATR 42-500 ini dilaporkan hilang kontak saat melintas di wilayah udara Kabupaten Maros, Sulsel. Pesawat lepas landas dari Yogyakarta menuju Makassar. 

"Jumlah orang di dalam pesawat (Persons on Board/POB) dilaporkan sebanyak 10 orang, terdiri atas 7 awak pesawat dan 3 penumpang," sambungnya.

Laporan hilang kontak itu diterima ketika pesawat ingin mendarat lalu diarahkan oleh Air Traffic Control Makassar Area Terminal Service Center (MATSC) untuk melakukan pendekatan ke landasan pacu RWY 21 Bandara Sultan Hasanuddin Makassar. 

Namun, ketika hendak mendarat, pihak bandara tidak menerima sinyal dari pesawat.

"Dalam proses pendekatan, pesawat teridentifikasi tidak berada pada jalur pendekatan yang seharusnya, sehingga Air Traffic Control (ATC) memberikan arahan ulang kepada awak pesawat untuk melakukan koreksi posisi," ujar Lukman.

 

Halaman:
1 2
      
