Pesawat ATR Hilang Kontak di Maros Angkut 11 Orang

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar M Arif (Okezone)

JAKARTA - Pesawat ATR400 dilaporkan hilang kontak di wilayah Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (17/1/2025) siang. Disebutkan, pesawat tersebut terbang dari Yogyakarta menuju Makassar.

Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Makassar, M Arif menyatakan, pesawat total membawa 11 orang.

"8 kru dan 3 penumpang yang ikut di atas on board, jumlahnya 11," ujar Arif kepada wartawan.

Ia mengungkapkan, berdasarkan titik koordinat yang disampaikan ATC, pesawat terakhir terdeteksi di Kecamatan Bantimurung.

"Tim kami tadi sudah satu ke sana dan sudah membuat satu posko, Posko SAR Gabungan di daerah Bantimurung," ujarnya.

Ia melanjutkan, pihaknya menerima laporan adanya hilang kontak sekira pukul 13.17 Wita.





(Erha Aprili Ramadhoni)