HOME NEWS NUSANTARA

Pesawat Jatuh di Krayan, Pilot Dipastikan Meninggal Dunia

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Kamis, 19 Februari 2026 |16:27 WIB
Pesawat Jatuh di Krayan, Pilot Dipastikan Meninggal Dunia
Kepala Kantor SAR Tarakan Syahril (foto: dok ist)
A
A
A

JAKARTA - Pesawat charter milik Pelita Air jatuh di kawasan pegunungan Krayan Barat, Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (19/2/2026). Pilot dipastikan tewas dalam peristiwa itu.

Kepala Kantor SAR Tarakan, Syahril mengatakan pilot ditemukan dalam kondisi meninggal dunia di lokasi jatuhnya pesawat.

"Pilot ditemukan meninggal dunia," ucap Syahril dalam keterangan yang diterbitkan Humas Basarnas, Kamis (19/2/2026).

Syahril menambahkan pilot langsung dievakuasi dari lokasi kejadian menuju Rumah Sakit Pratama Long Bawan. Ia memastikan tidak ada korban lain dalam peristiwa tersebut.

