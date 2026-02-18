Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Truk Tangki Tiner Terbakar di Tol Cipali, Lalu Lintas Macet 7 Km

Toiskandar , Jurnalis-Rabu, 18 Februari 2026 |10:50 WIB
Truk Tangki Tiner Terbakar di Tol Cipali, Lalu Lintas Macet 7 Km
Truk tangki tiner terbakar (Foto: dok ist)
A
A
A

CIREBON – Sebuah truk tangki pengangkut tiner terbakar hebat di ruas Tol Cipali Kilometer 185, tepatnya di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (18/2/2026) pagi.

Truk yang melaju dari Jakarta menuju arah Jawa itu tiba-tiba dilalap api saat berada di lokasi kejadian. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari jarak cukup jauh. Bahkan, sempat terdengar ledakan yang membuat bagian tangki mengalami kerusakan parah.

Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon yang menerima laporan langsung mengerahkan enam unit kendaraan pemadam ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung dramatis karena tangki membawa bahan mudah terbakar.

Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sudjana, mengatakan pihaknya menggunakan bahan khusus berupa foam untuk menjinakkan api.

“Pemadaman menggunakan foam karena yang terbakar adalah bahan kimia mudah terbakar. Api cukup besar sehingga butuh waktu untuk penanganan,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202111//viral-4IO6_large.jpg
Kronologi Kebakaran Mal Ciputra Cibubur, Api Diduga dari Percikan Las
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202063//kebakaran-FKZ4_large.jpg
Kebakaran di Mall Ciputra Cibubur, 2 Unit Damkar Dikerahkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/15/3201549//jetour_t2_terbakar-ZW12_large.jpg
Terungkap, Ini Hasil Investigasi Terbakarnya Jetour T2 Usai Ditabrak BMW di Tol Jagorawi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201466//pencemaran-G1Ts_large.jpg
Susuri Kali Jaletreng, Pilar Tabur Karbon Aktif Atasi Pencemaran Imbas Kebakaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/15/3201396//toyota_veloz_hybrid-ThMa_large.jpg
Deretan Mobil Hybrid Toyota di IIMS 2026, Ada 3 Model Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/10/338/3200726//kebakaran-9DFi_large.jpg
Kebakaran Hanguskan Sejumlah Rumah dan Toko di Jalan Bangka Jaksel
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement