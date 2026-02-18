Truk Tangki Tiner Terbakar di Tol Cipali, Lalu Lintas Macet 7 Km

CIREBON – Sebuah truk tangki pengangkut tiner terbakar hebat di ruas Tol Cipali Kilometer 185, tepatnya di wilayah Kecamatan Gempol, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Rabu (18/2/2026) pagi.

Truk yang melaju dari Jakarta menuju arah Jawa itu tiba-tiba dilalap api saat berada di lokasi kejadian. Kobaran api disertai kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi dan terlihat dari jarak cukup jauh. Bahkan, sempat terdengar ledakan yang membuat bagian tangki mengalami kerusakan parah.

Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Cirebon yang menerima laporan langsung mengerahkan enam unit kendaraan pemadam ke lokasi. Proses pemadaman berlangsung dramatis karena tangki membawa bahan mudah terbakar.

Kepala Bidang Penanganan dan Penyelamatan Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Cirebon, Eno Sudjana, mengatakan pihaknya menggunakan bahan khusus berupa foam untuk menjinakkan api.

“Pemadaman menggunakan foam karena yang terbakar adalah bahan kimia mudah terbakar. Api cukup besar sehingga butuh waktu untuk penanganan,” ujarnya.