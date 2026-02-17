Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Banjir Grobogan Meluas, Warga Terdampak Melonjak Jadi 9.000 KK

Arief Setyadi , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |08:27 WIB
Banjir Grobogan Meluas, Warga Terdampak Melonjak Jadi 9.000 KK
Banjir Grobogan, Jawa Tengah (Foto: BNPB)
A
A
A

JAKARTA – Banjir menerjang Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah. Jumlah warga terdampak banjir meningkat menjadi 9.000 kepala keluarga (KK) akibat meluasnya genangan dari wilayah hulu ke hilir. 

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan, hingga Senin 16 Februari pukul 20.00 WIB, tidak terdapat pengungsian secara terpusat, dan warga yang sempat terdampak sebagian besar melakukan evakuasi mandiri ke rumah kerabat terdekat atau ke tempat yang lebih aman.

“Meluasnya banjir terjadi seiring pergerakan debit air kiriman dari hulu yang berangsur menuju wilayah hilir. Di sejumlah kecamatan bagian hulu, genangan dilaporkan telah surut, sementara di wilayah hilir justru mengalami penambahan tinggi muka air,” ujar Muhari lewat keterangan tertulis, Selasa (17/2/2026).

Muhari mengungkapkan, kronologi banjir terjadi setelah hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah Grobogan pada Minggu 15 Februari pukul 21.00 WIB hingga Senin 16 Februari pukul 05.00 WIB. Selain curah hujan lokal, banjir juga dipicu kiriman air dari hulu Sungai Glugu, Sungai Jajar, Sungai Tuntang, serta Sungai Lusi yang menyebabkan sungai tidak mampu menampung debit air dan meluap ke permukiman warga.

“Tercatat 42 desa di 10 kecamatan terdampak, dengan satu unit rumah mengalami rusak berat. Selain itu, terdapat sejumlah titik tanggul jebol, antara lain di Sungai Cabean Desa Tajemsari Kecamatan Tegowanu, Sungai Jajar Baru di Dusun Krasak dan Dusun Klampisan Desa Mojoagung Kecamatan Karangrayung (masing-masing sepanjang 15 meter), Sungai Jratun di Dusun Mbaru Desa Kebonagung Kecamatan Tegowanu, serta dua titik tanggul Sungai Tuntang di Desa Tinanding Kecamatan Godong,” katanya.

Wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Kedungjati, Tegowanu, Gubug, Purwodadi, Karangrayung, Geyer, Toroh, Pulokulon, Penawangan, dan Godong. Di Kecamatan Kedungjati, banjir yang sebelumnya menggenangi tujuh desa seperti Klitikan, Kedungjati, Wates, Jumo, Deras, Kalimaro, dan Padas dengan ketinggian 20-40 sentimeter saat ini telah surut.

Selanjutnya di Kecamatan Tegowanu, Desa Tajemsari tercatat 171 KK terdampak dan masih tergenang, sementara Desa Sukorejo 600 KK dan Kebonagung 526 KK serta 102 hektare sawah berangsur surut. Di Kecamatan Purwodadi, genangan masih terjadi di Kelurahan Purwodadi berdampak pada 584 KK dan Kelurahan Kalongan, khususnya Perumahan Permata Hijau dengan 1.180 KK terdampak dan tinggi muka air sebelumnya mencapai sekitar 1 meter.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Banjir Grobogan BNPB banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/11/338/3201118/banjir-JFBn_large.jpg
Sirine Peringatan Banjir Berbunyi, Kali Bekasi Berstatus Siaga 2 Malam Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/08/338/3200403/jusuf_kalla-2eBr_large.jpg
JK: Kalau Jakarta Banjir Jangan Salahkan Gubernur, tapi Marahi Diri Sendiri
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199612/puluhan_motor_mogok_usai_terobos_banjir_di_jalan_di_pandjaitan-AreR_large.jpg
Terobos Banjir di Jalan DI Pandjaitan Jaktim, Puluhan Motor Mogok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/04/338/3199572/banjir-9oV5_large.jpg
Banjir Rendam Jalan DI Panjaitan Jaktim, Pengendara Diimbau Cari Jalur Alternatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/340/3198896/taruna_akpol-oTIl_large.jpg
Aksi Heroik Taruna Akpol Selamatkan Remaja Hanyut di Sungai Tamiang Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/01/338/3198878/banjir-cuAx_large.jpg
BPBD Pastikan Seluruh Titik Banjir di Jakarta Surut
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement