Gempa M5 Guncang Sumba Barat Daya, BMKG Pastikan Tak Berpotensi Tsunami

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mendeteksi adanya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5 yang mengguncang wilayah Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT), pada Minggu (15/2/2026).

BMKG mencatat gempa terjadi pada pukul 20.44 WIB, Minggu (15/2/2026) malam. Titik gempa berada di barat daya Kodi, Sumba Barat Daya, NTT.

"Telah terjadi gempabumi mag:5.0, lokasi: 223 km Barat Daya Kodi-Sumba Barat Daya-NTT, waktu: 15 Februari 2026 20:44:08 WIB, kedalaman: 10 km," demikian keterangan BMKG, Minggu (15/2/2026).

BMKG juga menyatakan gempa tersebut tidak menimbulkan potensi tsunami. "Gempa ini tidak berpotensi TSUNAMI," tulis BMKG.

"Hati-hati terhadap gempabumi susulan yang mungkin terjadi," pungkasnya.

(Awaludin)