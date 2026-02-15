Ramalan Cuaca, Jabodetabek Bakal Diguyur Hujan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan sebagian besar wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) akan diguyur hujan ringan pada Minggu, 15 Februari 2026.

Berdasarkan prakiraan cuaca BMKG, wilayah DKI Jakarta yang berpotensi mengalami hujan ringan meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Sementara itu, wilayah Kepulauan Seribu diprediksi berawan.

Untuk wilayah penyangga Jakarta, hujan ringan juga diperkirakan terjadi di Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Depok.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di wilayah Banten, yakni Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan yang diprakirakan mengalami hujan ringan.

(Arief Setyadi )