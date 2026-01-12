Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Hujan Deras, Depok Macet Parah di Hari Pertama Masuk Sekolah

Rohman Wibowo , Jurnalis-Senin, 12 Januari 2026 |09:09 WIB
Hujan Deras, Depok Macet Parah di Hari Pertama Masuk Sekolah
Depok hujan deras (Foto: Rohman Wibowo/Okezone)
JAKARTA – Kepadatan arus lalu lintas terjadi di Jalan Boulevard atau yang lebih dikenal sebagai kawasan Grand Depok City (GDC), Kota Depok, Jawa Barat. Hal ini terjadi bertepatan dengan hari pertama masuk sekolah di sejumlah fasilitas pendidikan pada Senin (12/1/2026) pagi.

Pantauan iNews Media Group hingga pukul 08.20 WIB, tampak kepadatan kendaraan roda dua dan roda empat di dua sisi jalan, baik yang hendak keluar dari kawasan GDC maupun yang masuk ke area tersebut. 
Kondisi ini diperparah dengan hujan yang turun cukup deras sejak pagi.

Adapun kawasan jalan ini merupakan penghubung dari arah Cilodong dan sekitarnya menuju Jalan Kartini. Jalan tersebut merupakan akses sentral penghubung ke Jalan Margonda Raya, yang menjadi jantung kota berjuluk Kota Belimbing itu.

Kondisi padat merayap kendaraan sebetulnya sudah terjadi di sekitar sebelum masuk kawasan GDC, tepatnya di Jalan Abdul Gani, Cilodong. Sejumlah kendaraan tampak diam di tempat. Kondisi ini disebabkan adanya genangan air yang hampir menyentuh betis orang dewasa di area tersebut.

Tampak pula beberapa kendaraan mogok akibat terpengaruh genangan air. Kondisi kemacetan yang disertai genangan air terjadi hingga pertengahan kawasan GDC.

