HOME NEWS MEGAPOLITAN

Macet Horor di Kawasan Ragunan, Polisi Tutup Jalan Harsono RM

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 01 Januari 2026 |14:49 WIB
Macet Horor di Kawasan Ragunan, Polisi Tutup Jalan Harsono RM
Macet Horor di Kawasan Ragunan, Polisi Tutup Jalan Harsono RM/Okezone
A
A
A

JAKARTA-Kawasan Taman Margasatwa Ragunan (TMR) dipadati pengunjung pada libur tahun baru, Kamis (1/1/2026). Jalan Harsono RM pun ditutup sementara imbas macet parah menuju ke Ragunan.

Pantauan Okezone, Jalan Harsono RM menuju ke Ragunan dilakukan penutupan oleh kepolisian. Khususnya untuk kendaraan roda empat kecuali Transjakarta.

Sedangkan kendaraan sepeda motor masih bisa melintasi jalanan tersebut. Penutupan dilakukan di Lampu Merah Kementerian Pertanian.

Sementara, kendaraan dari arah Pejaten Village ataupun Jalan TB Simatupang tak bisa masuk ke Jalan Harsono RM.

Penutupan ini dilakukan sementara waktu untuk mengurai arus lalu lintas yang macet di Jalan Harsono RM yang hendak ke Taman Margasatwa Ragunan.

Sebabnya, sejak dari pintu masuk utama Kebun Binatang Ragunan itu sampai ke lampu merah Kementerian Pertanian mengalami kemacetan parah.

Petugas kepolisian tampak berjaga di lokasi penutupan untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas dan memberitahu pengendara.

 

