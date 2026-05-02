Wisata Malam di Kebun Binatang Ragunan Kian Diminati, Ada Wahana Khusus

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Sabtu, 02 Mei 2026 |18:32 WIB
Wisata Malam di Kebun Binatang Ragunan Kian Diminati, Ada Wahana Khusus
JAKARTA – Taman Margasatwa Ragunan menghadirkan program wisata malam bertajuk Night at Ragunan Zoo. Program ini dibuka pada Selasa hingga Jumat pukul 17.00–22.00 WIB untuk aktivitas olahraga, serta Sabtu pukul 18.00–21.00 WIB untuk jelajah satwa.

Dengan tiket masuk Rp4.000 untuk dewasa dan Rp3.000 untuk anak, pengunjung dapat menikmati suasana kebun binatang di malam hari, melihat satwa nokturnal, hingga mencoba Tunnel Experience di kawasan Pusat Primata Schmutzer.

Pejabat Humas Ragunan, Wahyudi Bambang, memastikan operasional malam hari masih berjalan dan bahkan dilengkapi wahana tambahan.

“Malam hari masih kita buka. Bahkan sekarang kita membuka wahana tambahan di Pusat Primata Schmutzer, khusus hari Sabtu kita operasionalkan,” ujarnya, Sabtu (2/5/2026).

Ia menyebut minat masyarakat terhadap wisata malam cukup tinggi, terutama saat akhir pekan.

