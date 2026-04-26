Akhir Pekan, Ragunan Diserbu 32 Ribu Pengunjung

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) selalu menjadi primadona bagi warga Jakarta dan sekitarnya untuk mengisi waktu akhir pekan bersama keluarga. Pada akhir pekan ini, setidaknya ada lebih dari 32 ribu pengunjung mendatangi tempat wisata di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tersebut.

"Jumlah total pengunjung ada sebanyak 32.960 orang berdasarkan data pada pukul 13.30 WIB tadi," ujar Humas TMR Wahyudi Bambang, Minggu (26/4/2026).

Menurutnya, dari 32 ribu orang pengunjung itu terbagi menjadi 25 ribu orang dewasa dan 7 ribu orang anak. Jumlah tersebut lebih banyak dibandingkan hari sebelumnya atau Sabtu, 25 April 2026 kemarin dengan total pengunjung sebanyak 23 ribu orang.

"Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah sampai waktu operasional tutup. Di hari pekan sebelumnya, seperti tanggal 12 dan 19 April itu jumlah pengunjung di kisaran lebih dari 40 ribu," tuturnya.

Ia menambahkan, dari 32 ribu pengunjung yang datang di Ragunan hari ini, mereka paling banyak menggunakan sepeda motor sebanyak 4.705 kendaraan, mobil sebanyak 2.123 kendaraan, 264 sepeda ontel, dan 43 unit bus.

(Arief Setyadi )

