Libur Panjang Paskah, Taman Margasatwa Ragunan Dipadati 25 Ribu Pengunjung

JAKARTA - Taman Margasatwa Ragunan (TMR) menjadi sasaran pengunjung saat saat libur, tak terkecuali di libur panjang Paskah pada Sabtu (4/3/2026) ini. Hingga siang ini, setidaknya ada lebih dari 25 ribu pengunjung mendatangi kawasan Ragunan.

Humas Taman Margasatwa Ragunan (TMR), Wahyudi Bambang menyebutkan, berdasarkan data hingga pukul 11.45 WIB, sebanyak 25 ribu orang mendatangi kawasan kebun binatang tersebut. Jumlah tersebut bakal terus meningkat seiring jam operasional TMR hingga sore nanti.

"Data pengunjung libur long weekend pada 4 April 2026 pukul 11.45 WIB ada sebanyak 25.870 orang. Jumlahnya meningkat jika dibandingkan waktu yang sama di tanggal 3 April 2026 kemarin pukul 11.30 WIB sekitar 19.921 orang," ujarnya pada wartawan, Sabtu (4/3/2026).

Menurutnya, sejak awal libur Paskah pada Jumat, 3 April 2026, jumlah pengunjung Ragunan meningkat. Kemarin, ada hampir 30 ribu pengunjung mendatangi kawasan Ragunan.

"Saat kemarin di hari libur Wafat Yesus Kristus atau 3 April 2026, ada sebanyak 29.592 pengunjung mendatangi Ragunan," katanya.