Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Long Weekend, Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek-Jabar Meningkat

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |17:22 WIB
Long Weekend, Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek-Jabar Meningkat
Long Weekend, Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek-Jabar Meningkat (Ilustrasi/Dok Jasa Marga)
A
A
A

JAKARTA - Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat volume lalu lintas kendaraan  di sejumlah Gerbang Tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat meningkat pada periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

"Berdasarkan hasil monitoring, peningkatan volume lalu lintas terjadi menuju kawasan wisata Puncak Bogor dan wilayah Rancaekek serta Garut. Sementara itu, volume lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Merak terpantau lebih rendah dibanding lalu lintas normal," kata Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta Widiyatmiko Nursejati, Jumat (15/5/2026). 

Di wilayah Jabodetabek, peningkatan volume kendaraan tercatat menuju kawasan Puncak Bogor melalui Gerbang Tol Ciawi 1. Volume kendaraan yang melintas menuju arah Puncak tercatat sebanyak 43.228 kendaraan atau meningkat 28,38% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 33.672 kendaraan. 

"Kondisi ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan periode libur panjang menuju kawasan wisata Bogor dan sekitarnya," ujarnya. 

Sementara itu, volume lalu lintas menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan arah Merak terpantau lebih rendah dibandingkan lalu lintas normal. GT Cengkareng arah Bandara tercatat sebanyak 61.934 kendaraan atau lebih rendah 22,25% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 79.661 kendaraan.

Sementara GT Cikupa arah Merak tercatat sebanyak 39.826 kendaraan atau lebih rendah 19,16% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 49.264 kendaraan.

Untuk di wilayah Jawa Barat, peningkatan volume lalu lintas terpantau menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. Volume kendaraan tercatat sebanyak 34.461 kendaraan atau meningkat sebesar 4,36% dibanding lalu lintas normal sebanyak 33.020 kendaraan. 

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216024/ragunan-Yej1_large.jpg
Ragunan Dipadati Wisatawan saat Long Weekend, Diprediksi Tembus 100 Ribu Pengunjung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210466/libur_paskah-9By4_large.jpg
Ratusan Ribu Kendaraan Keluar Jabodetabek saat Libur Panjang Paskah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210448/monas-ix2U_large.jpg
Libur Paskah, Monas Dikunjungi Ribuan Orang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208271/contraflow-W2BU_large.jpg
Contraflow Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek Seiring Meningkatnya Volume Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208244/tol_jakarta_cikampek_macet-uQM8_large.jpg
Imbas Kecelakaan Beruntun di KM 47, Tol Jakarta-Cikampek Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208243/tol_mbz-oru3_large.jpg
Hari Kedua Lebaran, Jalan Layang MBZ dan Tol Japek Arah Cikampek Macet Pagi Ini
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement