Long Weekend, Volume Kendaraan di Tol Jabodetabek-Jabar Meningkat

JAKARTA - Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division (JMT) mencatat volume lalu lintas kendaraan di sejumlah Gerbang Tol wilayah Jabodetabek dan Jawa Barat meningkat pada periode libur panjang Kenaikan Yesus Kristus.

"Berdasarkan hasil monitoring, peningkatan volume lalu lintas terjadi menuju kawasan wisata Puncak Bogor dan wilayah Rancaekek serta Garut. Sementara itu, volume lalu lintas menuju Bandara Soekarno-Hatta dan Merak terpantau lebih rendah dibanding lalu lintas normal," kata Senior General Manager Jasa Marga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta Widiyatmiko Nursejati, Jumat (15/5/2026).

Di wilayah Jabodetabek, peningkatan volume kendaraan tercatat menuju kawasan Puncak Bogor melalui Gerbang Tol Ciawi 1. Volume kendaraan yang melintas menuju arah Puncak tercatat sebanyak 43.228 kendaraan atau meningkat 28,38% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 33.672 kendaraan.

"Kondisi ini menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat yang memanfaatkan periode libur panjang menuju kawasan wisata Bogor dan sekitarnya," ujarnya.

Sementara itu, volume lalu lintas menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta dan arah Merak terpantau lebih rendah dibandingkan lalu lintas normal. GT Cengkareng arah Bandara tercatat sebanyak 61.934 kendaraan atau lebih rendah 22,25% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 79.661 kendaraan.

Sementara GT Cikupa arah Merak tercatat sebanyak 39.826 kendaraan atau lebih rendah 19,16% dibandingkan lalu lintas normal sebanyak 49.264 kendaraan.

Untuk di wilayah Jawa Barat, peningkatan volume lalu lintas terpantau menuju wilayah Rancaekek, Garut dan sekitarnya melalui GT Cileunyi. Volume kendaraan tercatat sebanyak 34.461 kendaraan atau meningkat sebesar 4,36% dibanding lalu lintas normal sebanyak 33.020 kendaraan.