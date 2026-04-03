Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Libur Paskah, Monas Dikunjungi Ribuan Orang

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |19:07 WIB
Libur Paskah, Monas Dikunjungi Ribuan Orang
Monas, Jakarta dipadati pengunjung (Foto: Nur Khabibi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) masih memiliki daya tarik untuk dikunjungi di hari libur. Hal itu tercermin dari banyaknya pengunjung Monas saat momen libur Paskah pada Jumat (3/4/2026).

Pantauan di lokasi, mayoritas pengunjung datang bersama anggota keluarganya. Tidak sedikit pula yang datang bersama pasangannya.

Beberapa pengunjung terlihat langsung mengabadikan momen berkunjung dengan berswafoto berlatar belakang Tugu Monas. Rindangnya pepohonan di kawasan Monas menjadi cara ampuh bagi pengunjung untuk menghindari teriknya panas matahari Jakarta. Bahkan, beberapa di antaranya telah menyiapkan tikar dari rumah.

Banyaknya pengunjung Monas juga tercermin dari antrean penumpang kereta wisata yang membawa pengunjung dari parkiran IRTI ke pintu masuk Tugu Monas.

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sanuri, mengungkapkan jumlah pengunjung Monas mencapai lebih dari dua ribu orang. Jumlah tersebut berdasarkan data pukul 14.00-16.00 WIB.

"Laporan jumlah kunjungan kawasan Monas, Jumat 3 April 2026, sebanyak 2.567 orang," katanya.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/03/338/3210466/libur_paskah-9By4_large.jpg
Ratusan Ribu Kendaraan Keluar Jabodetabek saat Libur Panjang Paskah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208271/contraflow-W2BU_large.jpg
Contraflow Diterapkan di Tol Jakarta-Cikampek Seiring Meningkatnya Volume Kendaraan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208244/tol_jakarta_cikampek_macet-uQM8_large.jpg
Imbas Kecelakaan Beruntun di KM 47, Tol Jakarta-Cikampek Macet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/22/338/3208243/tol_mbz-oru3_large.jpg
Hari Kedua Lebaran, Jalan Layang MBZ dan Tol Japek Arah Cikampek Macet Pagi Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/338/3202062/puncak_bogor-9asp_large.jpg
Imlek, Lalu Lintas Kendaraan ke Puncak Bogor Melonjak!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/14/338/3201575/tol-3UIO_large.jpg
Libur Imlek, Tol Dalam Kota Padat Macet
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement