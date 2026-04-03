Libur Paskah, Monas Dikunjungi Ribuan Orang

JAKARTA - Monumen Nasional (Monas) masih memiliki daya tarik untuk dikunjungi di hari libur. Hal itu tercermin dari banyaknya pengunjung Monas saat momen libur Paskah pada Jumat (3/4/2026).

Pantauan di lokasi, mayoritas pengunjung datang bersama anggota keluarganya. Tidak sedikit pula yang datang bersama pasangannya.

Beberapa pengunjung terlihat langsung mengabadikan momen berkunjung dengan berswafoto berlatar belakang Tugu Monas. Rindangnya pepohonan di kawasan Monas menjadi cara ampuh bagi pengunjung untuk menghindari teriknya panas matahari Jakarta. Bahkan, beberapa di antaranya telah menyiapkan tikar dari rumah.

Banyaknya pengunjung Monas juga tercermin dari antrean penumpang kereta wisata yang membawa pengunjung dari parkiran IRTI ke pintu masuk Tugu Monas.

Kepala Unit Pengelola Kawasan (UPK) Monas, Muhammad Isa Sanuri, mengungkapkan jumlah pengunjung Monas mencapai lebih dari dua ribu orang. Jumlah tersebut berdasarkan data pukul 14.00-16.00 WIB.

"Laporan jumlah kunjungan kawasan Monas, Jumat 3 April 2026, sebanyak 2.567 orang," katanya.

(Arief Setyadi )

