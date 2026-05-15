334 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek saat Long Weekend Kenaikan Isa Almasih

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |18:02 WIB
JAKARTA - Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk, Rivan A Purwantono mengungkapkan volume lalu lintas kendaraan keluar Jabotabek pada 13-14 Mei 2026 atau momen libur panjang Kenaikan Yesus Kristus 2026 mencapai 334.419 kendaraan. Jumlah itu  naik 20,61 persen dari lalin normal atau 277.278 kendaraan. 

Rivan memaparkan, angka tersebut merupakan data kumulatif arus lalu lintas (lalin) dari empat Gerbang Tol (GT) Utama yaitu GT Cikampek Utama, GT Kalihurip Utama (arah Trans Jawa), GT Cikupa (arah Merak), dan GT Ciawi (arah Puncak).

Untuk distribusi lalu lintas keluar Jabotabek menuju ke tiga arah, yaitu mayoritas sebanyak 157.269 kendaraan 47 persen menuju arah Timur atau Trans Jawa dan Bandung, 92.124 kendaraan menuju arah Barat, Merak, dan 85.026 kendaraan menuju arah Selatan, Puncak. 

Masih tingginya volume lalu lalin keluar Jabotabek pada periode libur Kenaikan Yesus Kristus 2026 menunjukkan tingginya mobilitas masyarakat selama libur panjang. 

Jasa Marga mengimbau pengguna jalan untuk tetap mengutamakan keselamatan berkendara dengan menjaga kondisi fisik selama perjalanan. 

