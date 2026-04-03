Ratusan Ribu Kendaraan Keluar Jabodetabek saat Libur Panjang Paskah

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 03 April 2026 |22:10 WIB
Ratusan ribu kendaraan keluar Jabodetabek saat Libur Paskah (Foto: Jasa Marga)
JAKARTA - PT Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional mencatat peningkatan volume lalu lintas yang meninggalkan Jabodetabek pada musim libur panjang Paskah, sejak Kamis 2 April 2026. Sedianya, kendaraan keluar Jabodetabek melalui tol yang mengarah ke Bandara Soekarno-Hatta maupun Puncak, Bogor.

"Total sebanyak 210.212 kendaraan atau meningkat 8,72% dibanding volume lalu lintas transaksi normal yaitu 193.344 kendaraan transaksi yang meninggalkan Jabodetabek menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Merak dan arah Puncak, Bogor melalui empat Gerbang Tol (GT)," kata Senior General Manager Jasamarga Metropolitan Tollroad Regional Division Plaza Tol Cililitan Jakarta, Widiyatmiko Nursejati, Jumat (3/4/2026).

Untuk di GT Cengkareng, kata dia, peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cengkareng arah Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebesar 3,53% atau sebanyak 82.476 kendaraan dibanding dari lalu lintas normal sebanyak 79.661 kendaraan. 

"GT Benda Utama, peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Benda Utama sebesar 4,85% atau sebanyak 32.239 kendaraan dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 30.747 kendaraan," tutur Widiyatmiko.

Sementara di GT Cikupa, terjadi peningkatan volume lalu lintas transaksi di GT Cikupa arah Merak sebesar 11,09% atau sebanyak 54.727 kendaraan dari volume lalu lintas transaksi normal sebanyak 49.264 kendaraan. 

