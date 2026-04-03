Polda Metro Kerahkan 4.500 Personel Amankan Perayaan Paskah

JAKARTA - Polda Metro Jaya mengerahkan 4.500 personel untuk mengawal perayaan Paskah di sejumlah gereja. Pengerahan ribuan personel itu ditujukan untuk memberikan rasa aman bagi umat kristiani selama melaksanakan ibadah.

“Sebanyak 4.500 personel kami siagakan untuk memastikan seluruh rangkaian ibadah Paskah berjalan dengan aman dan lancar,”kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto dalam keterangannya, Jumat (3/4/2026).

“Kehadiran personel di lapangan juga merupakan bentuk pelayanan kami agar umat dapat beribadah dengan tenang dan nyaman,” lanjutnya.

Budi menerangkan, personel yang dikerahkan akan ditempatkan di gereja-gereja, titik keramaian, hingga lokasi yang menjadi pusat kegiatan umat selama perayaan Paskah.

Menurutnya, kehadiran petugas di lapangan bukan hanya untuk menjaga situasi kamtibmas, tetapi juga sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Personel juga disiapkan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan ibadah, mulai dari sterilisasi lokasi sebelum kegiatan berlangsung, pengaturan arus lalu lintas, hingga patroli rutin di sekitar area gereja. Seluruh langkah itu dilakukan agar umat dapat menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan lancar.