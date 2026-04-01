Datangi Polda Metro, Rismon Tanda Tangan RJ dengan Jokowi dan 3 Pelapor

JAKARTA – Pakar digital forensik sekaligus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, Rismon Sianipar, mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026), untuk menandatangani kesepakatan restorative justice (RJ).

Kesepakatan tersebut terkait empat laporan pencemaran nama baik terhadap dirinya, termasuk dari Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Rismon menjelaskan, selain Jokowi, tiga pelapor lain yang turut menyepakati RJ adalah Andi Kurniawan, Maret Samuel Sueken, dan Leuchmanan.

“Keempat pihak telah sepakat untuk melanjutkan proses restorative justice menuju penghentian penyidikan (SP3),” ujar Rismon kepada wartawan.

Ia menegaskan, keputusan menempuh RJ tidak dipengaruhi pihak mana pun, melainkan berdasarkan hasil penelitian terbarunya terkait isu ijazah Jokowi.

“Ini murni dari hasil penelitian terbaru saya yang melibatkan variabel geometri, pencahayaan, dan resolusi,” katanya.

Rismon juga menyampaikan akan segera merampungkan penelitian tersebut dan berencana menerbitkan buku baru yang memuat kesimpulan berbeda dari karya sebelumnya, Jokowi’s White Paper.