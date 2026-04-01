Datangi Polda Metro, Rismon Tanda Tangan RJ dengan Jokowi dan 3 Pelapor

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |19:05 WIB
Rismon Sianipar Cs datangi Polda Metro Jaya (foto: Okezone)
JAKARTA – Pakar digital forensik sekaligus tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik, Rismon Sianipar, mendatangi Polda Metro Jaya, Rabu (1/4/2026), untuk menandatangani kesepakatan restorative justice (RJ).

Kesepakatan tersebut terkait empat laporan pencemaran nama baik terhadap dirinya, termasuk dari Presiden RI ke-7, Joko Widodo.

Rismon menjelaskan, selain Jokowi, tiga pelapor lain yang turut menyepakati RJ adalah Andi Kurniawan, Maret Samuel Sueken, dan Leuchmanan.

“Keempat pihak telah sepakat untuk melanjutkan proses restorative justice menuju penghentian penyidikan (SP3),” ujar Rismon kepada wartawan.

Ia menegaskan, keputusan menempuh RJ tidak dipengaruhi pihak mana pun, melainkan berdasarkan hasil penelitian terbarunya terkait isu ijazah Jokowi.

“Ini murni dari hasil penelitian terbaru saya yang melibatkan variabel geometri, pencahayaan, dan resolusi,” katanya.

Rismon juga menyampaikan akan segera merampungkan penelitian tersebut dan berencana menerbitkan buku baru yang memuat kesimpulan berbeda dari karya sebelumnya, Jokowi’s White Paper.

 

Besok, JK Polisikan Rismon Usai Dituding Bohirin Roy Suryo Cs di Kasus Ijazah Jokowi
JK Bantah Tuduhan Rismon Danai Roy Suryo Cs Rp5 Miliar Mainkan Ijazah Jokowi
Jokowi Buka Suara soal Isu Puan hingga AHY Diduga Terlibat di Kasus Ijazah Palsu
Detik Menegangkan KM Ansori Mati Mesin di Kepulauan Seribu, 54 Penumpang Dievakuasi
Polda Metro Kerahkan 4.500 Personel Amankan Perayaan Paskah
Roy Suryo Buka-bukaan soal Isu Aliran Dana Rp50 Miliar untuk Mainkan Ijazah Jokowi
